Вражеские обстрелы Херсона оставили без света 70% потребителей - ОВА
В Херсоне после обстрелов произошло отключение электроэнергии, пострадали 70% абонентов; сроки ремонта не определены.
Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, как сейчас выглядит железнодорожная станция
Российские войска атаковали херсонский железнодорожный вокзал и эвакуационный поезд, вызвав разрушения и ранения.
Умер бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле
Вольфганг Шойбле, ключевая фигура в деле объединения Германии, умер в возрасте 81 года.
Агрессор пытается создать условия для блокирования Купянска и возобновил наступление на Лиманском направлении - Сырский
российская армия усиливает свое наступление на востоке Украины, сосредотачиваясь на Купянске и Лимане, а украинские войска приспосабливаются, чтобы противостоять усилиям ВС РФ.
В Мелитополе прогремел взрыв - мэр
В оккупированном Мелитополе произошел взрыв и были ночные взрывы за городом, сообщил мэр города Федоров.
На Ивано-Франковщине горели 40 квадратных метров мазута
В результате пожара на предприятии в Ивано-Франковской области сгорело 40 м² мазута; пострадавших нет.
Запрос общественности: смогут ли новые руководитель областной полиции и прокурор навести порядок в регионе, который контролирует партия Гройсмана
Винницкая область получила новых руководителя Нацполции и прокурора. Судя по всему, они пока присматриваются к ситуации в области.
От правительства скоро ожидают стратегию доходов. Это маяк МВФ
Украина должна утвердить и опубликовать стратегию доходов.
россия планирует разместить у границы с Финляндией свои новейшие гаубицы
россия планирует разместить гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" в своем северном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.
Следующий год на фронте может быть еще тяжелее - Тарнавский
2024 год будет более жестким на фронте, поскольку Украина стремится освободить территории и выйти на свои границы, считает Александр Тарнавский.