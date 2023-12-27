Вражеские обстрелы Херсона оставили без света 70% потребителей - ОВА

После вражеских обстрелов в Херсоне без электроснабжения остаются 70% абонентов, пока назвать сроки завершения ремонтных работ сложно, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за вчерашних российских обстрелов сильно пострадала энергетическая инфраструктура Херсона. Без электроснабжения остаются 70% абонентов - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, энергетики уже работают. "Сейчас определяют степень повреждения, после - немедленно приступают к аварийно-восстановительным работам", - указал глава ОВА.

"Пока назвать сроки их завершения сложно. Однако специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы поскорее восстановить свет", - сообщил Прокудин.

Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики