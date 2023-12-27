Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине несколько возросло, но без дефицита
В Украине потребление электроэнергии несколько повысилось, однако дефицита нет. При этом импорт осуществляется из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Из-за обстрелов в Херсоне обесточены более 90 тысяч потребителей, из-за непогоды без света 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.
Потребление и генерация
Вчера, 26 декабря, суточный максимум потребления был днем. Его показатель был на 1% выше, чем в начале недели 25 декабря.
"Несмотря на теплую погоду общий уровень потребления остается высоким. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.
Как указано, в течение суток в аварийный ремонт вышли 3 блока на тепловых электростанциях, еще 2 блока выведены в текущий ремонт.
"Однако сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - отметили в Укрэнерго.
"Дефицита электроэнергии не зафиксировано и не предвидится на текущие сутки (...) Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - сообщили в Минэнерго.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 447 населенных пунктов.
"Тяжелая ситуация в городе Херсон - из-за повреждений в сетях облэнерго после массированных обстрелов обесточены более 90 тысяч потребителей, также есть отключения в населенных пунктах области", - говорится в сообщении.
Новые повреждения из-за обстрелов есть в сетях облэнерго в Донецкой и Харьковской областях.
Из-за непогоды всего на утро обесточены 20 населенных пунктов. Из них остается обесточенными более суток 2 н.п. в Харьковской области, 14 н.п. в Донецкой области. За сутки добавились обесточивания в Днепропетровской - 4 н.п., в Черниговской - 2 н.п.
Из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.
Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики
Потребление электроэнергии в Украине несколько возросло, но без дефицита.
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