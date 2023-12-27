Вражеские беспилотники атаковали медучреждение на Херсонщине: есть раненый

Армия рф сегодня атаковала ударными дронами медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области, в результате чего ранения получил технический работник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Оккупанты в очередной раз били по Бериславу. Утром враг беспилотниками атаковал медучреждение. Ранения получил 47-летний техработник. Ему оказали помощь на месте - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Также в ОВА отметили, что в результате вражеской атаки в медучреждении есть разрушения.

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Кроме того, российские войска сегодня утром обстреляли Новоберислав Херсонской области. В результате атаки ранения несовместимые с жизнью получил 59-летний мужчина.

А в Херсоне после вражеских обстрелов без электроснабжения остаются 70% абонентов.