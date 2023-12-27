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Вражеские беспилотники атаковали медучреждение на Херсонщине: есть раненый

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 10:21  •  37232 просмотра

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Российские войска атаковали больницу в Бериславе на Херсонщине с помощью беспилотников, ранив технического работника и повредив помещение.

Армия рф сегодня атаковала ударными дронами медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области, в результате чего ранения получил технический работник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Оккупанты в очередной раз били по Бериславу.  Утром враг беспилотниками атаковал медучреждение. Ранения получил 47-летний техработник. Ему оказали помощь на месте

- говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Также в ОВА отметили, что в результате вражеской атаки в медучреждении есть разрушения. 

Дополнение

Кроме того,  российские войска сегодня утром обстреляли Новоберислав Херсонской области. В результате атаки ранения несовместимые с жизнью получил 59-летний мужчина.

А в Херсоне после вражеских обстрелов без электроснабжения остаются 70% абонентов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожі безпілотники атакували медзаклад на Херсонщині: є поранений
Hostile drones attack medical facility in Kherson region: one wounded
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Вражеские беспилотники атаковали медучреждение на Херсонщине: есть раненый

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