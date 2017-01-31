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Утром в Авдеевке ранен один мирный житель - В.Аброськин

Утром в Авдеевке ранен один мирный житель - В.Аброськин

Киев • УНН

 • 6662 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Утром во вторник в Авдеевке, по которой ночью боевики выпустили более 80 ракет с РСЗО БМ-21 "Град", получил ранения молодой человек, он доставлен в больницу. Об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"Боевики "ДНР" не прекращают бить по Авдеевке. В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - сообщил он.

При этом он отметил, что полиция в Авдеевке работает. "Звоните 102, если вам или тем, кто рядом, нужна помощь", - добавил В.Аброськин.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов" .

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

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