Утром в Авдеевке ранен один мирный житель - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Утром во вторник в Авдеевке, по которой ночью боевики выпустили более 80 ракет с РСЗО БМ-21 "Град", получил ранения молодой человек, он доставлен в больницу. Об этом сообщил начальник ГУ НП Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.
"Боевики "ДНР" не прекращают бить по Авдеевке. В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - сообщил он.
При этом он отметил, что полиция в Авдеевке работает. "Звоните 102, если вам или тем, кто рядом, нужна помощь", - добавил В.Аброськин.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов" .
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.