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Вранці в Авдіївці поранено одного мирного жителя - В.Аброськін

Київ • УНН

 • 6662 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Вранці у вівторок в Авдіївці, по якій вночі бойовики випустили понад 80 ракет із РСЗВ БМ-21 “Град”, отримав поранення молодий чоловік, його доставлено до лікарні. Про це повідомив начальник ГУ НП Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.

"Бойовики "ДНР" не припиняють гатити по Авдіївці. О 5 години ранку в результаті обстрілу житлового будинка по вулиці Колосова отримав поранення молодий чоловік, 1975 року народження. Доставлений до лікарні", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що поліція в Авдіївці працює. "Телефонуйте 102, якщо вам або тим, хто поруч, потрібна допомога", - додав В.Аброськін.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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