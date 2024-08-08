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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за сутки применил 52 КАБы по приграничным районам Сумщины

Враг за сутки применил 52 КАБы по приграничным районам Сумщины

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 08:50  •  11510 просмотра

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Враг атаковал 4 приграничных района Сумской области, применив 52 управляемые авиабомбы. Больше всего пострадал Сумской район, где 22 населенных пункта были под огнем всю ночь и утро.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что россияне сбросили за сутки 52 КАБа на четыре приграничных района. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"За сутки врагом было применено 52 кабины по всем четырем пограничным районам Сумщины", - говорит Артюх.

По его словам, больше всего пострадал Сумской район - 22 населенных пункта были под огнем всю ночь и утро.

"Имеем только раненых среди гражданских, без погибших", - отметил он.

Он отмечает, что интенсивность применения врагом мощного авиационного оружия только растет.

Напомним

Сегодня российские войска ночью и утром совершили 23 обстрела Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в 8 общинах, включая авиаудары, артиллерийские, гранатометные обстрелы и сброс мин с беспилотников.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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