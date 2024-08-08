Враг за сутки применил 52 КАБы по приграничным районам Сумщины

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что россияне сбросили за сутки 52 КАБа на четыре приграничных района. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"За сутки врагом было применено 52 кабины по всем четырем пограничным районам Сумщины", - говорит Артюх.

По его словам, больше всего пострадал Сумской район - 22 населенных пункта были под огнем всю ночь и утро.

"Имеем только раненых среди гражданских, без погибших", - отметил он.

Он отмечает, что интенсивность применения врагом мощного авиационного оружия только растет.

Напомним

Сегодня российские войска ночью и утром совершили 23 обстрела Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов в 8 общинах, включая авиаудары, артиллерийские, гранатометные обстрелы и сброс мин с беспилотников.