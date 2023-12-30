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Враг ударил по прифронтовой ТЭС в Донецкой области: есть отключения электроснабжения

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 16:23  •  17472 просмотра

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Вражеские обстрелы остановили работу ТЭС в Донецкой области, что привело к отключению электроэнергии. Пострадавших нет.

В результате вражеского обстрела одна из ТЭС в Донецкой области прекратила генерацию электроэнергии, есть отключенные потребители. Об этом сообщает министерство энергетики, пишет УНН.

Детали

"Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрелов электростанция прекратила генерацию электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что пострадавших нет. Обесточены 16 подстанций 35 кВ - есть отключенные потребители.

Напомним

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской, Херсонской областях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Ворог вдарив по прифронтовій ТЕС на Донеччині: є відключення електропостачання
Enemy strikes at frontline thermal power plant in Donetsk region: power outage
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