Враг ударил по прифронтовой ТЭС в Донецкой области: есть отключения электроснабжения

В результате вражеского обстрела одна из ТЭС в Донецкой области прекратила генерацию электроэнергии, есть отключенные потребители. Об этом сообщает министерство энергетики, пишет УНН.

Детали

"Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрелов электростанция прекратила генерацию электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что пострадавших нет. Обесточены 16 подстанций 35 кВ - есть отключенные потребители.

Напомним

Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской, Херсонской областях.