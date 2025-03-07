Враг продвинулся возле Куриловки и Фиголовки - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска достигли продвижения в районе Куриловки и Фиголовки. На Курщине оккупанты усиливают давление с привлечением военных из КНДР.
Террористы продвинулись возле Куриловки и Фиголовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Вражеские подразделения продолжают наступательные действия в районе Куриловки и Фиголовки. На этих направлениях противник смог достичь продвижения.
Тем временем на Сумщине продолжается уточнение карты деоккупированных территорий.
На Курщине оккупационные войска усиливают давление, в том числе благодаря привлечению дополнительных сил, среди которых есть военнослужащие из КНДР.
Напоминаем
Согласно информации Генштаба, захватчики нанесли 68 авиационных ударов, применив 104 КАБ. Кроме того, россияне привлекли для поражения 946 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населённым пунктам.
Противник достиг прогресса возле Куриловки: что происходит на фронте - DeepState06.03.25, 02:40 • 22990 просмотров