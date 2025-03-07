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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35293 перегляди

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Ворог просунувся біля Курилівки та Фиголівки - DeepState

Київ • УНН

 • 32371 перегляди

Ворожі війська досягли просування в районі Курилівки та Фиголівки. На Курщині окупанти посилюють натиск із залученням військових з КНДР.

Ворог просунувся біля Курилівки та Фиголівки - DeepState

Терористи просунулися біля Курилівки та Фиголівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Ворожі підрозділи продовжують наступальні дії в районі Курилівки та Фиголівки. На цих напрямках противник зміг досягти просування. 

Тим часом на Сумщині триває уточнення карти деокупованих територій.

На Курщині окупаційні війська посилюють натиск, зокрема завдяки залученню додаткових сил, серед яких є військовослужбовці з КНДР.

Нагадаємо

Згідно з інформацією Генштабу, загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Ворог досяг прогресу біля Курилівки: що відбувається на фронті - DeepState06.03.25, 02:40 • 23031 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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