Ворог просунувся біля Курилівки та Фиголівки - DeepState

Терористи просунулися біля Курилівки та Фиголівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Ворожі підрозділи продовжують наступальні дії в районі Курилівки та Фиголівки. На цих напрямках противник зміг досягти просування.

Тим часом на Сумщині триває уточнення карти деокупованих територій.

На Курщині окупаційні війська посилюють натиск, зокрема завдяки залученню додаткових сил, серед яких є військовослужбовці з КНДР.

Нагадаємо

Згідно з інформацією Генштабу, загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ворог досяг прогресу біля Курилівки: що відбувається на фронті - DeepState