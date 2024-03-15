Враг ночью и утром 15 раз обстрелял Сумскую область: было более 80 взрывов

Армия рф в ночь на 15 марта и сегодня утром 15 раз обстреляла приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Враг сбрасывал КАБы, бил из минометов и артиллерии. Об этом в пятницу сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, за ночь и сегодняшнее утро было зафиксировано 86 взрывов.

Вражеским обстрелам подверглись Великописаревская, Середино-Будская и Новослободская громады.

Великописаревская громада: осуществлены авиаудары КАБ (20 взрывов), обстрел из минометов (46 взрывов).

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (17 взрывов).

Новослободская громада: зафиксирован обстрел из миномета (3 взрыва).

Дополнение

Накануне, 14 марта, начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сообщал, что российские военные существенно увеличили количество обстрелов населенных пунктов Сумской области. Только два дня в области прозвучало более 800 взрывов.

На Сумщине в течение 14 марта из-за вражеских обстрелов ранения получили пять человек.