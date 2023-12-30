Враг ночью атаковал больницу в Волчанске на Харьковщине
Киев • УНН
россияне обстреляли больницу в Волчанске, нанеся ущерб, но никто не пострадал.
Около полуночи 29 декабря оккупанты совершили артиллерийский обстрел Волчанской центральной районной больницы. К счастью, никто не пострадал, сообщили в Харьковской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
Артиллерийский обстрел больницы состоялся 29 декабря около полуночи, пострадавших нет. В результате ударов, наибольшим разрушениям подверглось помещение временного инфекционного отделения, в здании стационара взрывной волной повреждены оконные блоки. Также частично пострадала амбулатория общей практики семейной медицины
Отмечается, что во время обстрелов в зданиях больницы пациентов не было, дежурный медицинский персонал пункта экстренной (неотложной) медицинской помощи не пострадал. Местное население за медпомощью также не обращалось.
Напомним,
российские военные сегодня обстреляли из реактивной системы залпового огня Степногорск в Запорожской области. В результате атаки погиб местный житель, который праздновал свой день рождения.
Враг ночью атаковал больницу в Волчанске на Харьковщине
россияне обстреляли больницу в Волчанске, нанеся ущерб, но никто не пострадал.
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