Враг ночью атаковал больницу в Волчанске на Харьковщине

Около полуночи 29 декабря оккупанты совершили артиллерийский обстрел Волчанской центральной районной больницы. К счастью, никто не пострадал, сообщили в Харьковской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Артиллерийский обстрел больницы состоялся 29 декабря около полуночи, пострадавших нет. В результате ударов, наибольшим разрушениям подверглось помещение временного инфекционного отделения, в здании стационара взрывной волной повреждены оконные блоки. Также частично пострадала амбулатория общей практики семейной медицины - сообщили в Харьковской ОВА.

Отмечается, что во время обстрелов в зданиях больницы пациентов не было, дежурный медицинский персонал пункта экстренной (неотложной) медицинской помощи не пострадал. Местное население за медпомощью также не обращалось.

Напомним,

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