Враг не может напасть со стороны беларуси, но использует информационную угрозу - Центр противодействия дезинформации

россия не имеет сил и возможностей для нападения на Украину со стороны Беларуси, но использует эту тему в информационном поле. Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

На сегодня враг не имеет сил и средств для наступления на Украину с территории беларуси. Впрочем, россия будет качать эту тему информационно - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, цель врага - растянуть наши силы и резервы, повлиять на нашу логистику.

Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, беларусь под постоянным наблюдением - отметил он.

По его словам, надо помнить, что имеем большой фронт, в котором есть активные и неактивные зоны. По словам Коваленко, россия рассматривает украино-белорусскую границу как зону напряжения.

Конечно же, Силы обороны давно готовы к угрозам с этого направления и были приняты все необходимые меры. Сейчас такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости - подытожил он.

Напомним

В беларуси 27 мая начались совместные с россией учения ВВС и ПВО, сообщили в белорусском минобороны. Как указали в оборонном ведомстве, тренировки "направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения".

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