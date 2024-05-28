Ворог не може напасти з боку білорусі, але використовує інформаційну загрозу – Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
росії не вистачає сил для нападу на Україну з боку білорусі, але вона використовує цю тему для інформаційної війни.
росія не має сил та можливостей для нападу на Україну з боку білорусі, але використовує цю тему в інформаційному полі. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.
На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території білорусі. Втім, росія буде качати цю тему інформаційно
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.
Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом
За його словами, треба пам‘ятати, що маємо великий фронт, в якому є активні та неактивні зони. За словами Коваленка, росія розглядає україно-білоруський кордон як зону напруги.
Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині
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У білорусі 27 травня розпочалися спільні з росією навчання ВПС і ППО, повідомили в білоруському міноборони. Як вказали в оборонному відомстві, тренування "спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу".
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