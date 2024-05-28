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Ворог не може напасти з боку білорусі, але використовує інформаційну загрозу – Центр протидії дезінформації

Ворог не може напасти з боку білорусі, але використовує інформаційну загрозу – Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 19086 перегляди

росії не вистачає сил для нападу на Україну з боку білорусі, але вона використовує цю тему для інформаційної війни.

росія не має сил та можливостей для нападу на Україну з боку білорусі, але використовує цю тему в інформаційному полі. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території білорусі. Втім, росія буде качати цю тему інформаційно

- йдеться у повідомленні.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.

Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом

- зазначив він.

За його словами, треба пам‘ятати, що маємо великий фронт, в якому є активні та неактивні зони. За словами Коваленка, росія розглядає україно-білоруський кордон як зону напруги.

Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині

- підсумував він.

Нагадаємо

У білорусі 27 травня розпочалися спільні з росією навчання ВПС і ППО, повідомили в білоруському міноборони. Як вказали в оборонному відомстві, тренування "спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу".

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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