Враг на Запорожье за сутки нанес 82 удара, в том числе 9 дронами

Российские войска за прошедшие сутки нанесли по Запорожской области 82 удара, в том числе атаковали 9 дронами, есть повреждения, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 82 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, 9 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Левадное и Малую Токмачку, под РСЗО-обстрелом оказалось село Долинка.

По территории Заличзничного, Работино, Полтавки, Малиновки, Щербаков, Луговского, Новоданиловки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел, по данным Малашко, пришлось 72 артудара.

"В результате обстрелов военнослужащими рф повреждены жилые дома и хозяйственные постройки - поступило 6 сообщений о разрушениях. Мирные жители не пострадали", - отметил глава ОВА.

Дополнение

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов.