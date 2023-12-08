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Враг на Запорожье за сутки нанес 82 удара, в том числе 9 дронами

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 08:58  •  30237 просмотра

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Российские войска нанесли 82 удара, в том числе 9 с беспилотников, по 20 населенным пунктам Запорожской области, нанеся ущерб зданиям, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли по Запорожской области 82 удара, в том числе атаковали 9 дронами, есть повреждения, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 82 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области

- написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, 9 вражеских беспилотников атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Левадное и Малую Токмачку, под РСЗО-обстрелом оказалось село Долинка.

По территории Заличзничного, Работино, Полтавки, Малиновки, Щербаков, Луговского, Новоданиловки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел, по данным Малашко, пришлось 72 артудара.

"В результате обстрелов военнослужащими рф повреждены жилые дома и хозяйственные постройки - поступило 6 сообщений о разрушениях. Мирные жители не пострадали", - отметил глава ОВА.

Дополнение

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ворог на Запоріжжі за добу завдав 82 удари, у тому числі 9 дронами
Enemy conducted 82 attacks in Zaporizhzhia region over the last day, including 9 with drones
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