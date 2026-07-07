Враг дважды атаковал энергетиков ДТЭК в Донецкой области

Российские войска атаковали энергетиков ДТЭК во время ремонтных работ и служебной поездки в прифронтовом населенном пункте. Работники госпитализированы, повреждены служебные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, пишет УНН.

Наши коллеги пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки в результате удара управляемой авиабомбой и атаки дрона - говорится в сообщении.

Энергетикам оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу.

Взрывы также повредили служебные автомобили, которыми пользовались энергетики.

Напомним

В результате вражеских атак без света остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Херсонской областях. На Донетчине ранены 12 энергетиков, также обесточивание из-за непогоды на Сумщине.