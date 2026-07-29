Противник более 70 раз атаковал Силы обороны, активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток агрессор 71 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активные действия врага фиксируются на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях.
С начала суток агрессор 71 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Славянском, Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Бунякино, Толстодубово, Потаповка, Рыжовка, Нескучное, Сопич и Уланово. Также враг нанес авиационный удар по городу Сумы
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано, однако оккупанты нанесли один авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и совершили 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону в районах Старицы, Избицкого и Хатнего, одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении зафиксировано четыре попытки противника продвинуться в районах Шийковки и Купянска-Узлового, три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Нового Мира, Новоселовки, Лимана и Озерного, два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались потеснить наши подразделения в районах Закитного, Кривой Луки, Пискуновки, Николаевки, Рай-Александровки и Резниковки, одно боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении захватчики восемнадцать раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Новоселовки, три боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано шестнадцать попыток оккупантов потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Вольного, Нового Шахового, Родинского, Шевченко, Матяшево, Мирного, Васильевки, Котлиного, Удачного и Молодецкого, одно боестолкновение продолжается.
На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал в районах Воздвижевки, Косовцево, Доброполья, Горького и Оленоконстантиновки, два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку в районе Чарівного.
На Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не произошло.
За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб29.07.26, 07:44 • 5636 просмотров