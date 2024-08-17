Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

  •  90003 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  52700 просмотра
россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

  •  63500 просмотра
В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

  •  55313 просмотра
россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

  •  53394 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  141980 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  131766 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  184312 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  171703 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  190696 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

  •  8093 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

  •  9287 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

  •  17620 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  110161 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа 2024, 03:07  •  106512 просмотра
Актуальное
Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 05:07  •  6306 просмотра

Read in English

российские войска атаковали Куцурубскую общину FPV-дронами, ранив трех полицейских. Также была обстреляна акватория Очаковской общины и уничтожен один БПЛА типа «шахед».

Войска рф атаковали Куцурубскую общину FPV-дронами. В результате обстрела травмированы трое полицейских, которые документировали последствия предыдущей атаки россиян. Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 16 августа, в 11:55, 12:18, 15:15 и сегодня утром, 17 августа, в 04:55 враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В результате одного из обстрелов травмированы трое полицейских, которые документировали последствия предыдущей вражеской атаки, и поврежден служебный автомобиль,

- отметил он.

Также, по словам Кима, вчера, 16 августа, в 17:06 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

"Кроме того, вчера, 16 августа, в 21:33 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет", - добавил он.

Также Ким отметил, что в ночь на 17 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине был уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".

Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области17 августа 2024, 04:33 • 14943 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
  •  94430 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
  •  101948 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  106795 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  105905 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  101767 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  76040 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  131766 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  108965 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114316 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113206 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

  •  53394 просмотра
В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

  •  55313 просмотра
россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

  •  63500 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  52700 просмотра
российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД

  •  90003 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  141980 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  131766 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  184312 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  171703 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  190696 просмотра

Война

Еще плюс 1230 оккупантов, 58 артсистем и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1230 оккупантов, 58 артсистем и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  3477 просмотра
Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

  •  6416 просмотра
Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

  •  15037 просмотра
россияне ударили по Сумах: выбиты окна, горят автомобили

россияне ударили по Сумах: выбиты окна, горят автомобили

  •  17252 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  19330 просмотра

политика

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  23913 просмотра
Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

  •  28973 просмотра
россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

  •  53394 просмотра
В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

  •  55313 просмотра
россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

  •  63500 просмотра

Война

Еще плюс 1230 оккупантов, 58 артсистем и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1230 оккупантов, 58 артсистем и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  3477 просмотра
Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

  •  6416 просмотра
Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

  •  15037 просмотра
россияне ударили по Сумах: выбиты окна, горят автомобили

россияне ударили по Сумах: выбиты окна, горят автомобили

  •  17252 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  19330 просмотра

политика

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

В Черном море находится один вражеский ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"

  •  23913 просмотра
Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

Беларусь планирует интегрировать свою промышленность с предприятиями на ВОТ Украины - ЦНС

  •  28973 просмотра
россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

  •  53394 просмотра
В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

В МИД отреагировали на обвинения рф в намерении использовать "грязные бомбы"

  •  55313 просмотра
россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

  •  63500 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  72888 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  69353 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  103034 просмотра

Экономика

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  31878 просмотра
На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

  •  26889 просмотра
Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

  •  25417 просмотра
Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

  •  24897 просмотра
МХП закончил сбор ранних зерновых

МХП закончил сбор ранних зерновых

  •  25823 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  19330 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  52700 просмотра
В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот

  •  20917 просмотра
В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  30984 просмотра
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  28764 просмотра