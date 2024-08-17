Враг атаковал FPV-дронами Николаевскую область: пострадали трое полицейских

Войска рф атаковали Куцурубскую общину FPV-дронами. В результате обстрела травмированы трое полицейских, которые документировали последствия предыдущей атаки россиян. Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 16 августа, в 11:55, 12:18, 15:15 и сегодня утром, 17 августа, в 04:55 враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В результате одного из обстрелов травмированы трое полицейских, которые документировали последствия предыдущей вражеской атаки, и поврежден служебный автомобиль, - отметил он.

Также, по словам Кима, вчера, 16 августа, в 17:06 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

"Кроме того, вчера, 16 августа, в 21:33 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет", - добавил он.

Также Ким отметил, что в ночь на 17 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине был уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".

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