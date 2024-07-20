Ночью, 20 июля, российские захватчики нанесли удар по объекту энергетической инфрастуктуры Конотопщины Сумской области, применив БпЛА типа «Шахед». Об этом сообщает Сумская ОВА в Телеграмме, передает УНН.

Детали

«В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфрастуктуры Конотопщины, применив БпЛА типа «Шахед»», - говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы и проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также отмечается, что один из вражеских беспилотников был уничтожен силами ПВО.

Последствия вражеской атаки ликвидируются.

Киевскую область ночью враг атаковал дронами, из-за обломков есть повреждения