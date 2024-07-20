Киев • УНН
Ночью 20 июля российские захватчики нанесли удар по энергетическому объекту в Конотопском районе Сумской области, использовав дроны 'Шахед'. Один беспилотник был сбит силами ПВО, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Ночью, 20 июля, российские захватчики нанесли удар по объекту энергетической инфрастуктуры Конотопщины Сумской области, применив БпЛА типа «Шахед». Об этом сообщает Сумская ОВА в Телеграмме, передает УНН.
Детали
«В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфрастуктуры Конотопщины, применив БпЛА типа «Шахед»», - говорится в сообщении.
На месте работают все необходимые службы и проводятся аварийно-восстановительные работы.
Также отмечается, что один из вражеских беспилотников был уничтожен силами ПВО.
Последствия вражеской атаки ликвидируются.
Киевскую область ночью враг атаковал дронами, из-за обломков есть повреждения16 июля 2024, 06:21 • 25509 просмотров