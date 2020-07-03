ВР приняла президентский законопроект о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект № 3734 о вступлении детей с оккупированных территорий в высшие учебные заведения без ВНО. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, законопроект № 3734 “О внесении изменений в Закон Украины „О высшем образовании“ (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)” определен президентом как неотложный.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект вносит изменения в закон “О высшем образовании”, что расширят возможности для вступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированной территории и населенных пунктов на линии соприкосновения, а также других отдельных категорий лиц.
“Законопроект регулирует вопросы участия в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в вузе высшего образования в пределах установленных квот приема в учреждения высшего образования (научных учреждений) Украины для детей военнослужащих, участников боевых действий, сотрудников Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, службы безопасности Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детей медицинских работников, умерших при исполнении обязанностей по противодействию распространению коронавирусной болезни”, — говорится в документе.
Законопроектом введена возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.
На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.
Напомним, что ВР сократила сроки подготовки законопроекта о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий.