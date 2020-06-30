ВР скоротила строки підготовки законопроекту про вступ без ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій

"Пропонується визнати законопроект невідкладним та скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів, згідно статті 101", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, парламентарі підтримали таке рішення щодо законопроекту №3734 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)", що визначений Президентом як невідкладний.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект вносить зміни до закону "Про вищу освіту", що розширять можливості для вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та населених пунктів на лінії зіткнення, а також інших окремих категорій осіб.

"Законопроект врегульовує питання участі у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти у межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) України для дітей військовослужбовців, учасників бойових дій, співробітників Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей медичних працівників, померлих під час виконання обов’язків з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби", - йдеться у документі.

Законопроектом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами у межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти.

На сьогодні вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований президентський законопроект про вступ дітей з окупованих територій до вищих навчальних закладів без ЗНО.