ВР после каникул должна сразу проголосовать за обновление ЦИК и снятие неприкосновенности - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Верховная Рада Украины в сентябре должна проголосовать за обновление состава Центральной избирательной комиссии и снятия депутатской неприкосновенности. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"К сожалению, ответственность за бездействие ЦИК - и на нынешней ВР... поэтому первым голосованием в сентябре должно быть именно обновление Комиссии. И вторым - снятие неприкосновенности, как выполнение предвыборного обещания всех партий, присутствующих в парламенте", - отметила первый вице-спикер.
Напомним, как сообщал председатель парламента Андрей Парубий, Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.