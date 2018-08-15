ВР после каникул должна сразу проголосовать за обновление ЦИК и снятие неприкосновенности - Геращенко

"К сожалению, ответственность за бездействие ЦИК - и на нынешней ВР... поэтому первым голосованием в сентябре должно быть именно обновление Комиссии. И вторым - снятие неприкосновенности, как выполнение предвыборного обещания всех партий, присутствующих в парламенте", - отметила первый вице-спикер.

Напомним, как сообщал председатель парламента Андрей Парубий, Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.