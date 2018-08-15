ВР після канікул має відразу проголосувати за оновлення ЦВК і зняття недоторканності - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада України у вересні має проголосувати за оновлення складу Центральної виборчої комісії та зняття депутатської недоторканності. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“На жаль, відповідальність за бездіяльність ЦВК — й на нинішній ВР... тому першим голосуванням в вересні має бути саме оновлення Комісії. Й другим - зняття недоторканості, як виконання виборчої обіцянки всіх партій, присутніх в парламенті”, — зазначила перший віце-спікер.
Нагадаємо, як повідомляв голова парламенту Андрій Парубій, Верховна Рада під час сесії восени розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку.