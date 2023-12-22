Возросло количество раненых из-за обстрела Никопольщины накануне

Количество раненых из-за обстрела Никопольщины 21 декабря возросло. К медикам обратился 62-летний мужчина с осколочными ранами. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

За помощью обратился 62-летний мужчина из Марганецкой общины. Он получил осколочные ранения. Будет лечиться дома проинформировал Сергей Лысак.

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Он также отметил, что ночь в области прошла без обстрелов после громкого от российских ударов дня.

Напомним,

Вчера вечером армия рф нанесла удары дронами и тяжелой артиллерией. В Никополе повреждены промышленное предприятие и церковь. Кроме того, повреждены пятиэтажка и 7 частных домов. Две хозяйственные постройки уничтожены полностью, и еще 6 - разбиты.