Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников
Киев • УНН
Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.
В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
В ночь на 8 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской народной республики.
Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300.
Направление удара "шахедов" - Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет - Харьковщина.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БпЛА противника.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников
Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.
8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени
Сегодня сладкоежки всего мира отмечают День шоколадного десерта Брауни, который был создан в 1893 году. Для поклонников научной фантастики восьмое декабря - это День путешественника во времени.
Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование
Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.
Не смог вернуться к жизни: после ранения на фронте умер актер Василий Кухарский
Украинский актер Василий Кухарский, раненный в бою несколько месяцев назад, умер. Подробности относительно похорона обещают сообщить позже.
Чтобы Украина удержалась в борьбе нужно дополнительное финансирование - заместитель советника по нацбезопасности США
Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер призвал не позволить политической борьбе вокруг границы США затмить важное голосование по дополнительному финансированию Украины, подчеркнув его стратегическую важность в защите от российской агрессии.
В Кривом Роге мужчина пытался ограбить банк с гранатой, но сбежал с пустыми руками
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату. Но не выполнил угроз, и сбежал без денег. Сейчас его разыскивает полиция.
Распаковывайте еще до 25 декабря: Австралия отправила Украине дополнительную партию Bushmaster
Австралия направила дополнительные машины Bushmaster MRAP в Украину, а посол Австралии подчеркнул их роль в спасении жизней.
В бурятии протестуют против строительства гигантской колонии, которую поручил возвести путин
Жители Улан-Удэ протестуют против запланированного строительства большой тюрьмы в городе, которое было инициировано путиным и стало неожиданностью для местного населения.
Кэмерон призвал Конгресс США одобрить финансирование для Украины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США одобрить новый пакет помощи Украине, подчеркнув необходимость продолжения поддержки против российского вторжения. Он подчеркнул значительный вклад Европы и предупредил, что отказ поддержать Украину пойдет на пользу путину и Си Цзиньпину.
Первые результаты рекрутинга Минобороны - интерес к вакансиям вырос втрое
Министерство обороны Украины сообщает о тройном увеличении количества откликов на объявления о вакансиях для военнослужащих на портале Lobby X после сотрудничества с частными компаниями, достигнув 6 500 откликов на более 320 вакансий.