Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

В ночь на 8 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской народной республики.

Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300.

Направление удара "шахедов" - Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет - Харьковщина.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БпЛА противника.