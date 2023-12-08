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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 04:54  •  44952 просмотра

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Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

В ночь на 8 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Белгородской народной республики.

Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300.

Направление удара "шахедов" - Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет - Харьковщина.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БпЛА противника.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Повітряні сили Збройних Сил України цієї ночі знищили 5 ворожих безпілотників
Ukrainian Armed Forces destroy 5 enemy UAVs overnight
Новости по теме

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.

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