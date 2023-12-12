Воздушные Силы уничтожили 9 из 15 ударных дронов и две авиационные ракеты

Украинская ПВО в течение ночи сбила 9 дронов российских оккупантов, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 12 декабря россияне атаковали беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы.

Всего зафиксировано пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

Кроме того, вечером 11 декабря, зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожье и Днепропетровской области.

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