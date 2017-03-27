Осенью В.Гройсман посетит Грузию

"Я думаю, что мы уже можем говорить о моем визите в Грузию, официальном, и это будет еще один шаг к укреплению нашего сотрудничества", - сказал Премьер-министр Украины.

"Мы в конце ноября проводим форум Шелкового пути. Думаю, что было бы правильно объединить ваш визит и запланировать ваше присутствие на этом форуме", - сказал в свою очередь премьер-министр Г.Кверикашвили.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, по состоянию здоровья был вынужден отложить свой визит в Грузию.