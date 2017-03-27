Восени В.Гройсман відвідає Грузію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман восени відвідає Грузію з офіційним візитом. Про це глава українського уряду заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квєрікашвілі, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що ми вже можемо говорити про мій візит до Грузії, офіційний, і це буде ще один крок до зміцнення нашого співробітництва", - сказав Прем'єр-міністр України.
"Ми в кінці листопада проводимо форум Шовкового шляху. Думаю, що було б правильно об'єднати ваш візит і запланувати вашу присутність на цьому форумі", - сказав у свою чергу прем'єр-міністр Г.Квєрікашвілі.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який через стан здоров'я був вимушений відкласти свій візит до Грузії.