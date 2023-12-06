Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая
Киев • УНН
Восемь детей в возрасте от 8 до 18 лет были возвращены в Украину из россии через Катар, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это небольшая часть из подтвержденных 20 000 депортаций.
Сегодня четыре мальчика и четыре девочки в возрасте от 8 до 18 лет вернулись в Украину при посредничестве Катара. Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Сегодня, в День Святого Николая, команда нашего офиса встречает четырех девочек и четырех парней на родной украинской земле. Это удалось сделать благодаря совместной работе с Государством Катар, который уже во второй раз приобщается к процессу возвращения депортированных детей и тех, которые оказались на ТОТ.
Напомним
Недавно омбудсман сообщал, что Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в Россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации.
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Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая
Восемь детей в возрасте от 8 до 18 лет были возвращены в Украину из россии через Катар, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это небольшая часть из подтвержденных 20 000 депортаций.
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