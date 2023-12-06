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Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 16:06  •  26592 просмотра

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Восемь детей в возрасте от 8 до 18 лет были возвращены в Украину из россии через Катар, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это небольшая часть из подтвержденных 20 000 депортаций.

Сегодня четыре мальчика и четыре девочки в возрасте от 8 до 18 лет вернулись в Украину при посредничестве Катара. Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Сегодня, в День Святого Николая, команда нашего офиса встречает четырех девочек и четырех парней на родной украинской земле. Это удалось сделать благодаря совместной работе с Государством Катар, который уже во второй раз приобщается к процессу возвращения депортированных детей и тех, которые оказались на ТОТ.

- сообщил Лубинец.
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Напомним

Недавно омбудсман сообщал, что Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в Россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации.

ЧИТАЙТЕ также: Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращении украинских детей вывезенных в рф и Белоруссию

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Вісім українських дітей, яких викрали росіяни, повернулися додому на день Святого Миколая
Eight Ukrainian children abducted by Russians have returned home for St. Nicholas Day
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Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая

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