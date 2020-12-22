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"Ворскла" арендовала чемпиона мира у ФК "Динамо"

Киев • УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили отправится в аренду в полтавскую “Ворсклу”. Об этом “FootBoom” рассказал главный тренер “зелено-белых” Юрий Максимов, передает УНН.

"Ворскла" арендовала чемпиона мира у ФК "Динамо"

Цитаишвили, который выигрывал молодежный чемпионат мира-2019, будет выступать за полтавчан до конца сезона.

“Действительно, „Ворскла“ до конца сезона арендует у „Динамо“ Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. По другим потенциальным новичкам пока не буду говорить, еще ничего неизвестно”, — признался Максимов.

Примечательно, что в текущем сезоне Цитаишвили в составе “Динамо” провел 4 матча.

Также добавим, за все время футболист принял участие в 19 матчах “Динамо”. Контракт футболиста с вице-чемпионами Украины рассчитан до конца 2023 года.

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