"Ворскла" арендовала чемпиона мира у ФК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили отправится в аренду в полтавскую “Ворсклу”. Об этом “FootBoom” рассказал главный тренер “зелено-белых” Юрий Максимов, передает УНН.
Цитаишвили, который выигрывал молодежный чемпионат мира-2019, будет выступать за полтавчан до конца сезона.
“Действительно, „Ворскла“ до конца сезона арендует у „Динамо“ Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. По другим потенциальным новичкам пока не буду говорить, еще ничего неизвестно”, — признался Максимов.
Примечательно, что в текущем сезоне Цитаишвили в составе “Динамо” провел 4 матча.
Также добавим, за все время футболист принял участие в 19 матчах “Динамо”. Контракт футболиста с вице-чемпионами Украины рассчитан до конца 2023 года.