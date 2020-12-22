“Ворскла” орендувала чемпіона світу у ФК “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Півзахисник київського “Динамо” Георгій Цітаішвілі відправиться в оренду в полтавську “Ворсклу”. Про це виданню “FootBoom” розповів головний тренер “зелено-білих” Юрій Максимов, передає УНН.
Цітаішвілі, який вигравав молодіжний чемпіонат світу-2019, буде виступати за полтавчан до кінця сезону.
“Дійсно, „Ворскла“ до кінця сезону орендує у „Динамо“ Георгія Цітаішвілі. Цього футболіста я хотів бачити у своїй команді. За інших потенційних новачків поки не буду говорити, ще нічого невідомо”, — зізнався Максимов.
Примітно, що в поточному сезоні Цітаішвілі в складі “Динамо” провів 4 матчі.
Також додамо, за весь час футболіст взяв участь у 19 матчах “Динамо”. Контракт футболіста з віцечемпіонами України розрахований до кінця 2023 року.