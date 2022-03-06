Враги имеют большие потери в вооружении, технике и личном составе - Генштаб

Детали

Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущение вторжения их в глубину, содержание районов территории государства и создание благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля над утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника.

Группировка Объединенных сил проводит оборонительную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонительную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, которые пытались выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

На Северщине проводится операция по обороне г. Чернигова.

На Волынском направлении осуществляются мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении - осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

На других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизирующую операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировки Воздушных Сил ВС Украины сосредоточило усилия для отражения ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

В целом, по состоянию на это время, потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Как отмечают, противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противники деморализованы. Резервы российских оккупантов, поступающие на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел.