Враг распространяет фейки о граффити с Зеленским в Варшаве

Детали

"российские пропагандисты активно публикуют картинку из граффити с президентом Украины, который ест деньги европейцев. Оно якобы появилось на центральной улице столицы Польши. Подписывают такие фотографии в стиле: «В Варшаве нашли «черную дыру» имени Зеленского». Но на самом деле эта картинка – фейк!" – отметили в Центре.

Спикер варшавского участка Воля Матеуш Витчинский, где расположен якобы перекресток из граффити, как указывается, отметил, что картинка является «подделкой невысокого качества» на основе старого фото. Как сообщается, на этом месте никогда не было такого граффити и никаких сигналов от местных жителей о его появлении власти не получали.

"Фейк начал разгонять российский Telegram-канал «Царьград», которым владеет один из приближенных к путину олигархов. Затем его подхватили Telegram-каналы российских топ-пропагандистов. Впоследствии эту ложь начали распространять пророссийские пользователи Twitter на англоязычную аудиторию", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Страшилка" о суровикине и обвинениях Украины: объяснили, как роспропаганда продвигает фейки за границей