Ворог поширює фейки про графіті з Зеленським у Варшаві

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"російські пропагандисти активно публікують картинку з графіті з президентом України, який їсть гроші європейців. Воно нібито з’явилося на центральній вулиці столиці Польщі. Підписують такі світлини у стилі: «У Варшаві знайшли «чорну діру» імені Зеленського». Та насправді ця картинка – фейк!" - зазначили у Центрі.

Речник варшавської дільниці Воля Матеуш Вітчинський, де розташовано нібито перехрестя з графіті, як вказується, зазначив, що картинка є «підробкою невисокої якості» на основі старого фото. Як повідомляється, на цьому місці ніколи не було такого графіті й жодних сигналів від місцевих жителів про його появу влада дільниці не отримувала.

"Фейк почав розганяти російський Telegram-канал «Царьград», яким володіє один із наближених до путіна олігархів. Потім його підхопили Telegram-канали російських топ-пропагандистів. Згодом цю брехню почали поширювати проросійські користувачі Twitter на англомовну аудиторію", - зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

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