ВОЗ объявила об окончании вспышки Марбургского вируса в Экваториальной Гвинее

Цитата

"Вспышка болезни, вызванной вирусом Марбург, в Экваториальной Гвинее завершилась сегодня, и за последние 42 дня после выписки из лечения последнего пациента не было зарегистрировано ни одного нового случая", - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Высоковирулентный микроб вызывает сильную лихорадку, часто сопровождающуюся кровотечением и отказом органов. Он является частью так называемого семейства филовирусов, в которое входит геморрагическая лихорадка Эбола, вызвавшая несколько смертельных эпидемий в Западной и Центральной Африке.

Вспышка, объявленная 13 февраля, была первой в своем роде в Экваториальной Гвинее.

«Всего было зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев и 12 летальных исходов. Все 23 зарегистрированных вероятных случая умерли», — говорится в сообщении ВОЗ.

«Четыре пациента выздоровели от вируса и были включены в программу выживших для получения психосоциальной и другой поддержки после выздоровления», — добавили в ведомстве.

Вспышка в Танзании

Эпидемия в Экваториальной Гвинее совпала со вспышкой Марбурга на другом конце континента, в Танзании. Шесть человек погибли в течение двухмесячного эпизода, который официально был объявлен завершенным 2 июня.

Первая вспышка Марбургской лихорадки в Африке была зарегистрирована в ЮАР в 1975 году. Вспышки или спорадические случаи также были зарегистрированы в Кении, Анголе, Гане, Гвинее, Демократической Республике Конго и Уганде, а также в Экваториальной Гвинее и Танзании в этом году.

Предполагается, что естественным источником вируса является африканская летучая мышь, которая является переносчиком возбудителя, но не болеет от него.

По данным ВОЗ, показатели смертности в подтвержденных случаях варьировались от 24 до 88 процентов в предыдущих вспышках, в зависимости от штамма вируса и ведения случаев.

В настоящее время нет вакцин или противовирусных препаратов, но потенциальные методы лечения, включая продукты крови, иммунную и лекарственную терапию, а также ранние вакцины-кандидаты оцениваются.

Вирус получил свое название от немецкого города Марбург, где он был впервые обнаружен в 1967 году в лаборатории, где работники контактировали с инфицированными зелеными обезьянами, завезенными из Уганды.