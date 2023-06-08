ВОЗ объявила об окончании вспышки Марбургского вируса в Экваториальной Гвинее

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16003 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 64143 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 112504 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 112321 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 259849 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131767 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120639 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 369036 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83437 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136141 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
70%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127372 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 25786 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107939 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73503 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 13238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 259846 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 290632 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 369035 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 345107 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392806 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 73624 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 108058 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 127495 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169720 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78993 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

ВОЗ объявила об окончании вспышки Марбургского вируса в Экваториальной Гвинее

Киев • УНН

 • 317655 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Агентство здравоохранения ООН в четверг объявило об окончании почти четырехмесячной эпидемии вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, заявив, что болезнь, родственная лихорадке Эбола, привела к 35 подтвержденным смертельным случаям, информирует УНН.

ВОЗ объявила об окончании вспышки Марбургского вируса в Экваториальной Гвинее

Цитата

"Вспышка болезни, вызванной вирусом Марбург, в Экваториальной Гвинее завершилась сегодня, и за последние 42 дня после выписки из лечения последнего пациента не было зарегистрировано ни одного нового случая", - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Высоковирулентный микроб вызывает сильную лихорадку, часто сопровождающуюся кровотечением и отказом органов. Он является частью так называемого семейства филовирусов, в которое входит геморрагическая лихорадка Эбола, вызвавшая несколько смертельных эпидемий в Западной и Центральной Африке.

Вспышка, объявленная 13 февраля, была первой в своем роде в Экваториальной Гвинее.

«Всего было зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев и 12 летальных исходов. Все 23 зарегистрированных вероятных случая умерли», — говорится в сообщении ВОЗ.

«Четыре пациента выздоровели от вируса и были включены в программу выживших для получения психосоциальной и другой поддержки после выздоровления», — добавили в ведомстве.

Вспышка в Танзании

Эпидемия в Экваториальной Гвинее совпала со вспышкой Марбурга на другом конце континента, в Танзании. Шесть человек погибли в течение двухмесячного эпизода, который официально был объявлен завершенным 2 июня.

Первая вспышка Марбургской лихорадки в Африке была зарегистрирована в ЮАР в 1975 году. Вспышки или спорадические случаи также были зарегистрированы в Кении, Анголе, Гане, Гвинее, Демократической Республике Конго и Уганде, а также в Экваториальной Гвинее и Танзании в этом году.

Предполагается, что естественным источником вируса является африканская летучая мышь, которая является переносчиком возбудителя, но не болеет от него.

По данным ВОЗ, показатели смертности в подтвержденных случаях варьировались от 24 до 88 процентов в предыдущих вспышках, в зависимости от штамма вируса и ведения случаев.

В настоящее время нет вакцин или противовирусных препаратов, но потенциальные методы лечения, включая продукты крови, иммунную и лекарственную терапию, а также ранние вакцины-кандидаты оцениваются.

Вирус получил свое название от немецкого города Марбург, где он был впервые обнаружен в 1967 году в лаборатории, где работники контактировали с инфицированными зелеными обезьянами, завезенными из Уганды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40