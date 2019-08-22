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Обладатель 24 трофеев Рибери перешел в итальянский клуб

Обладатель 24 трофеев Рибери перешел в итальянский клуб

Киев  •  УНН

 • 10386 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывший футболист немецкой "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери пополнил ряды итальянской "Фиорентины", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

36-летний Рибери перешел в "фиалок" в статусе свободного агента. Летом у полузащитника закончился контракт с "Баварией" и стороны решили не продлевать соглашение.

Новая команда звездного исполнителя прошлой кампании заняла лишь 16 место в турнирной таблице, оказавшись в трех очках от зоны вылета.

Заметим, что Рибери является легендой "Баварии". За клуб он суммарно сыграл 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 результативных передачи. В его активе 9 побед в чемпионате Германии, 6 Кубков, 5 Суперкубков Германии, а также победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Клубном ЧМ и общее количество добытых трофеев измеряется 24-ю.

Отметим, что в активе Рибери также выступления за французский "Брест", "Мец", "Марсель", турецкий "Галатасарай", и 81 поединок в форме сборной Франции (16 голов).

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