Володар 24 трофеїв Рібері перейшов в італійський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Колишній футболіст німецької "Баварії" та збірної Франції Франк Рібері поповнив ряди італійської "Фіорентини", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
36-річний Рібері перейшов до стану "фіалок" в статусі вільного агента. Влітку у півзахисника закінчився контракт з "Баварією" і сторони вирішили не продовжувати угоду.
Нова команда зіркового виконавця минулої кампанії посіла лише 16 місце в турнірній таблиці, опинившись в трьох очках від зони вильоту.
Зауважимо, що Рібері є легендою "Баварії". За клуб він сумарно зіграв 425 матчів, забив 124 голи та віддав 182 результативні передачі. В його активі 9 перемог в чемпіонаті Німеччини, 6 Кубків, 5 Суперкубків Німеччини, а також перемоги в Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Клубному ЧС і загальна кількість здобутих трофеїв вимірюється 24-ма.
Відзначимо, що в активі Рібері також виступи за французький "Брест", "Мец", "Марсель", турецький "Галатасарай", і 81 поєдинок у формі збірної Франції (16 голів).