Войска рф совершили 49 обстрелов приграничных территорий Сумщины различными типами вооружения
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 49 атак на приграничные территории Сумской области, зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы велись с использованием авиации, артиллерии, минометов и различных типов дронов.
3 декабря россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, середина-Будская,Зноб-Новгородская общины,
Миропольская община: с вражеского самолета осуществлен пуск одного КАБ (1 взрыв). Кроме того, был минометный обстрел (7 взрывов).
Сумская община: с вражеского самолета осуществлен пуск одного КАБ (1 взрыв).
Середина-Будская община: враг бил из минометов (9 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва).
Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (34 взрывов).
Великописаревская община: вражеским БпЛА сброшены боеприпасы (7 взрывов), удар FPV дронами (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
Эсманская община: 19 мин были свергнуты русскими на территорию общины. Также произошел сброс с БпЛА взрывные устройства 2 (взрывы).
Зноб-Новгородская община: произошел сброс взрывного предмета из БпЛА (1 взрыв).
Белопольская община: вражеским БпЛА сброшено 3 боеприпаса (3 взрыва), также был минометный обстрел (4 взрыва).
Шалыгинская община: произведены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).
Краснопольская община: с вражеского БпЛА осуществлен сброс взрывных устройств (7 взрывов), также нанесены обстрелы из минометов (6 взрывов).
Дружбовская община: Русские ударили FPV дронами (3 взрыва).
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