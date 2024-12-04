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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф совершили 49 обстрелов приграничных территорий Сумщины различными типами вооружения

Войска рф совершили 49 обстрелов приграничных территорий Сумщины различными типами вооружения

Киев  •  УНН

 • 2537 просмотра

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За сутки российские войска совершили 49 атак на приграничные территории Сумской области, зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы велись с использованием авиации, артиллерии, минометов и различных типов дронов.

3 декабря россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, середина-Будская,Зноб-Новгородская общины,

- говорится в сообщении.

Миропольская община: с вражеского самолета осуществлен пуск одного КАБ (1 взрыв). Кроме того, был минометный обстрел (7 взрывов).

Сумская община: с вражеского самолета осуществлен пуск одного КАБ (1 взрыв).

Середина-Будская община: враг бил из минометов (9 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (34 взрывов).

Великописаревская община: вражеским БпЛА сброшены боеприпасы (7 взрывов), удар FPV дронами (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Эсманская община: 19 мин были свергнуты русскими на территорию общины. Также произошел сброс с БпЛА взрывные устройства 2 (взрывы).

Зноб-Новгородская община: произошел сброс взрывного предмета из БпЛА (1 взрыв).

Белопольская община: вражеским БпЛА сброшено 3 боеприпаса (3 взрыва), также был минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская община: произведены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольская община: с вражеского БпЛА осуществлен сброс взрывных устройств (7 взрывов), также нанесены обстрелы из минометов (6 взрывов).

Дружбовская община: Русские ударили FPV дронами (3 взрыва).

Армия рф попала в девятиэтажку Донецкой области: есть жертвы и раненые3 дек. 2024, 13:24 • 14183 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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