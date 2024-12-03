Армия рф попала в девятиэтажку Донецкой области: есть жертвы и раненые
Киев • УНН
В результате обстрела Покровска в Константиновку погибли двое мирных жителей, пятеро ранены. Повреждены девятиэтажка, другие жилые дома, образовательное учреждение и инфраструктура.
В результате сегодняшних российских обстрелов Покровска и Константиновки погибли двое мирных жителей. Ранены по меньшей мере пятеро гражданских, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
По Покровску россияне ударили, предварительно, бомбой "УМПБ Д-30сн", попали в девятиэтажку. Погибла 61-летняя женщина. Еще двое гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных домов и три гражданских автомобиля.
Константиновку войска рф обстреляли из ствольной артиллерии-убили 52-летнего местного жителя. Травмированы трое гражданских мужчин в возрасте 38, 55, 65 лет.
Повреждены три многоквартирных дома, учебное заведение, гражданское авто, газопровод.
Дополнение
За прошедшие сутки, 2 декабря, армия рф нанесла более трех тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Один человек погиб, трое получили ранения.
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