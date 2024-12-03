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Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
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Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

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"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
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"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф попала в девятиэтажку Донецкой области: есть жертвы и раненые

Армия рф попала в девятиэтажку Донецкой области: есть жертвы и раненые

Киев  •  УНН

 • 6143 просмотра

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В результате обстрела Покровска в Константиновку погибли двое мирных жителей, пятеро ранены. Повреждены девятиэтажка, другие жилые дома, образовательное учреждение и инфраструктура.

В результате сегодняшних российских обстрелов Покровска и Константиновки погибли двое мирных жителей. Ранены по меньшей мере пятеро гражданских, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

По Покровску россияне ударили, предварительно, бомбой "УМПБ Д-30сн", попали в девятиэтажку. Погибла 61-летняя женщина. Еще двое гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных домов и три гражданских автомобиля.

Константиновку войска рф обстреляли из ствольной артиллерии-убили 52-летнего местного жителя. Травмированы трое гражданских мужчин в возрасте 38, 55, 65 лет.

Повреждены три многоквартирных дома, учебное заведение, гражданское авто, газопровод.

Дополнение 

За прошедшие сутки, 2 декабря, армия рф нанесла более трех тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Один человек погиб, трое получили ранения. 

Украина просит НАТО срочно предоставить 20 систем ПВО для защиты зимой3 дек. 2024, 12:35 • 9751 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
donetskДонецк