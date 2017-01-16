Пожарные в Херсоне потушили пожар в ангаре с мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Херсонские пожарные ликвидировали пожар в ангаре с мусором на площади около 400 кв.м. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Херсонской области.
На номер службы спасения 15 января в 14:23 поступило сообщение о пожаре в Корабельном районе на территории частного неработающего ангара.
Огонь охватил мусор и отходы пиломатериалов на площади около 400 кв.м. Полностью ликвидировать пожар удалось только в 4:00 16 января, поскольку приходилось разбирать и проливать до дна большие скопления легковоспламеняющихся материалов.
Огнем уничтожен мусор в помещении ангара на площади 400 кв.м. Погибших и травмированных нет.
Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.