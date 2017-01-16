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Вогнеборці у Херсоні загасили пожежу в ангарі зі смітям

Вогнеборці у Херсоні загасили пожежу в ангарі зі смітям

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Херсонські вогнеборці ліквідували пожежу у ангарі зі смітям на площі близько 400 кв. м. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Херсонській області.

На номер служби порятунку 15 січня о 14:23 надійшло повідомлення про пожежу у Корабельному районі на території приватного непрацюючого ангару.

Вогонь охопив сміття та відходи пиломатеріалів на площі близько 400 кв. м.Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 4:00 16 січня, оскільки доводилось розбирати та проливати до дна великі скупчення легкозаймистих матеріалів.

Вогнем знищене сміття в приміщенні ангару на площі 400 кв. м. Загиблих та травмованих осіб немає.

Попередня причина займання — необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Українські Національні Новини

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