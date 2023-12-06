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Военное руководство поздравило ВСУ с их профессиональным праздником: отметили их важность для Украины и всего мира

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 08:30  •  20583 просмотра

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Украинские лидеры, включая президента Зеленского, поздравили Вооруженные силы с профессиональным праздником, выразив благодарность и решимость к победе. Военное командование похвалило военнослужащих за их храбрость и силу.

Сегодня с Днем Вооруженных Сил украинских защитников поздравили представители военного командования. Слова благодарности и уважения выразили, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский, Верховный Главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский записал видео обращение прямо с улицы Киева, идя к стене памяти погибших героев Украины.

"Сегодня только одно слово - "молодцы". Только одна эмоция - благодарность. И только одно пожелание - победить", - сказал Президент.  

Валерий Залужный также записал видео поздравление, где поблагодарил своих побратимов, сестер и каждого, кто стоит за будущее украинских детей.

"Уже который год подряд вместо "Поздравляю" вся страна говорит вам "Спасибо". Вами восхищаются армии мира, вас боится противник. Вас ждет каждый украинец, который находится на временно оккупированной территории и за вас молится весь наш народ", - отметил Залужный

К поздравлениям присоединился и министр обороны Рустем Умеров.

"Вы идете вперед, сметая врага и ведете нас за собой. Вы стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира!",- подытожил он.

То, что не только сегодня, но и ежедневно украинцы вспоминают погибших в борьбе с российским агрессором отметил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Их поступки всегда будут оставаться в наших сердцах, а память о них будет вечной",- написал Тарнавский в своем обращении.

"Сегодня украинский воин не просто осваивает, а формирует самые современные практики ведения войны. Пишет новейшую историю Украины, Европы и мира, давая яростный отпор врагу", -отметил в своем поздравлении командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский и поблагодарил все виды и роды войск ВСУ и представителей других составляющих Сил безопасности и обороны.

Командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев в частности заявил, что День ВСУ это уже всенародный праздник и поблагодарил "каждого, от чьего мастерства, храбрости, крепости духа и стальной воли зависит дальнейшая судьба нашей страны".

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала в свою очередь отметил, что усилиями и самопожертвованием украинских военных вселяется надежда остальных украинцев на будущее и отметил: "Для меня честь быть сегодня частью сплоченной команды, которой являются Вооруженные Силы. Спасибо каждому из вас".

И напоследок начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к Вооруженным Силам с поздравлениями и отметил:

"Мы отомстим за украинцев, погибших от рук нелюдей, за наших побратимов, которые боролись до последнего вздоха, за детей, у которых война забрала детство. Мы уничтожим оккупантов, а военные и политические преступники будут привлечены к справедливой ответственности".

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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