Военное руководство поздравило ВСУ с их профессиональным праздником: отметили их важность для Украины и всего мира
Киев • УНН
Украинские лидеры, включая президента Зеленского, поздравили Вооруженные силы с профессиональным праздником, выразив благодарность и решимость к победе. Военное командование похвалило военнослужащих за их храбрость и силу.
Сегодня с Днем Вооруженных Сил украинских защитников поздравили представители военного командования. Слова благодарности и уважения выразили, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский, Верховный Главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров передает УНН.
Детали
Владимир Зеленский записал видео обращение прямо с улицы Киева, идя к стене памяти погибших героев Украины.
"Сегодня только одно слово - "молодцы". Только одна эмоция - благодарность. И только одно пожелание - победить", - сказал Президент.
Валерий Залужный также записал видео поздравление, где поблагодарил своих побратимов, сестер и каждого, кто стоит за будущее украинских детей.
"Уже который год подряд вместо "Поздравляю" вся страна говорит вам "Спасибо". Вами восхищаются армии мира, вас боится противник. Вас ждет каждый украинец, который находится на временно оккупированной территории и за вас молится весь наш народ", - отметил Залужный.
К поздравлениям присоединился и министр обороны Рустем Умеров.
"Вы идете вперед, сметая врага и ведете нас за собой. Вы стали символом военной доблести и несокрушимости для всего мира!",- подытожил он.
То, что не только сегодня, но и ежедневно украинцы вспоминают погибших в борьбе с российским агрессором отметил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Их поступки всегда будут оставаться в наших сердцах, а память о них будет вечной",- написал Тарнавский в своем обращении.
"Сегодня украинский воин не просто осваивает, а формирует самые современные практики ведения войны. Пишет новейшую историю Украины, Европы и мира, давая яростный отпор врагу", -отметил в своем поздравлении командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский и поблагодарил все виды и роды войск ВСУ и представителей других составляющих Сил безопасности и обороны.
Командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев в частности заявил, что День ВСУ это уже всенародный праздник и поблагодарил "каждого, от чьего мастерства, храбрости, крепости духа и стальной воли зависит дальнейшая судьба нашей страны".
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала в свою очередь отметил, что усилиями и самопожертвованием украинских военных вселяется надежда остальных украинцев на будущее и отметил: "Для меня честь быть сегодня частью сплоченной команды, которой являются Вооруженные Силы. Спасибо каждому из вас".
И напоследок начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к Вооруженным Силам с поздравлениями и отметил:
"Мы отомстим за украинцев, погибших от рук нелюдей, за наших побратимов, которые боролись до последнего вздоха, за детей, у которых война забрала детство. Мы уничтожим оккупантов, а военные и политические преступники будут привлечены к справедливой ответственности".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня День Вооруженных Сил Украины: история создания, война с россией
Военное руководство поздравило ВСУ с их профессиональным праздником: отметили их важность для Украины и всего мира
Украинские лидеры, включая президента Зеленского, поздравили Вооруженные силы с профессиональным праздником, выразив благодарность и решимость к победе. Военное командование похвалило военнослужащих за их храбрость и силу.
рф в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК
Российские войска в шестой раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. В результате обстрелов жители близлежащих населенных пунктов остались без отопления.
Во временно оккупированном Бердянске утром прогремел взрыв
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел громкий взрыв, из-за которого российские оккупанты перекрыли движение возле мемориала Вечного огня.
Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, предупредил, что задержка американской помощи может поставить под угрозу позиции Украины в войне с россией, подчеркнув необходимость военной и прямой бюджетной поддержки.
"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат
В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.
В Полтаве массовое отравление студентов: за ночь госпитализировали 27 человек
Вспышка острой кишечной инфекции в Полтавском юридическом институте имени Ярослава Мудрого привела к тому, что 27 студентов были госпитализированы с отравлением.
Армия рф ночью атаковала Кировоградскую область "шахедами", из-за обломков есть повреждения
Атака беспилотников "шахед" была направлена на Кировоградскую область.
ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины. Вероятные публикации имеют целью раскол украинского общества.
"Роби своє": в Каневе, что в Черкасской области, появилась первая профессиональная фотостудия
В Каневе появилась первая профессиональная фотостудия.
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
Расследуется вспышка гепатита А в Винницкой области Украины, одним из основных источников которой считается передача инфекции водным путем. Окончательная причина еще не установлена.