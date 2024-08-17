Военные США уничтожили морской дрон йеменских хуситов
Киев • УНН
Военные США ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов в Красном море. Операция проведена для защиты судоходства и безопасности международных вод в регионе.
Военные США в рамках операции по защите судоходства в Красном море и Аденском заливе от атак боевиков, ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, передает УНН.
Детали
В заявлении американского военного ведомства отмечается, что в течение суток силы USCENTCOM успешно уничтожили в Красном море один надводный корабль (USV) хуситов, которых поддерживает Иран.
Было определено, что этот USV представлял явную и непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе,
Также американская сторона добавляет, что ликвидация цели была осуществлена с целью защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов".
Напомним
9 августа американские военные за сутки уничтожили две противокорабельные ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Также было уничтожено беспилотное надводное судно в Красном море, которое угрожало безопасности региона.