Военные США уничтожили морской дрон йеменских хуситов

Военные США в рамках операции по защите судоходства в Красном море и Аденском заливе от атак боевиков, ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, передает УНН.

Детали

В заявлении американского военного ведомства отмечается, что в течение суток силы USCENTCOM успешно уничтожили в Красном море один надводный корабль (USV) хуситов, которых поддерживает Иран.

Было определено, что этот USV представлял явную и непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также для торговых судов в регионе, - говорится в сообщении.

Также американская сторона добавляет, что ликвидация цели была осуществлена с целью защиты свободы судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов".

Напомним

9 августа американские военные за сутки уничтожили две противокорабельные ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Также было уничтожено беспилотное надводное судно в Красном море, которое угрожало безопасности региона.