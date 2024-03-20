Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

Белый дом предупредил губернаторов штатов о том, что предприятия питьевого водоснабжения и водоотведения сталкиваются с "выводящими из строя кибератаками" со стороны враждебных иностранных государств, которые нацелены на работу критически важных объектов. Об этом передает УНН, со ссылкой на опубликованное письмо помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Кибератаки, выводящие из строя, поражают системы водоснабжения и канализации по всей территории Соединенных Штатов (...) Эти атаки могут нарушить важнейшую линию жизнеобеспечения чистой и безопасной питьевой водой, а также вызвать значительные расходы для пострадавших сообществ - говорится в письме.

Также сообщается о двух недавних хакерских угрозах, с которыми столкнулись водоканалы США.

Один случай произошел, когда хакеры, поддерживаемые правительством Ирана, отключили операционное оборудование на объектах водоснабжения, которые все еще использовали общеизвестный пароль администратора по умолчанию.

В письме не назывался объект, но подробности, включенные в связанный с ним совет, связывают этот взлом с тем, что произошел в ноябре прошлого года в муниципальном управлении водоснабжения Аликиппы на западе Пенсильвании. Очевидно, тогда хакеры взломали программируемый логический контроллер производства Unitronics и заставили экран устройства отображать антиизраильское сообщение.

В ответ на это сотрудники коммунальной службы временно отключили насос, который подает питьевую воду в местные поселки.

Вторая угроза была публично обнародована в прошлом месяце Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры. Чиновники заявили, что хакерская группа, поддерживаемая китайским правительством и известная под названием Volt Typhoon, закрепилась в сетях многих организаций критической инфраструктуры, в том числе в секторах связи, энергетики, транспорта, а также водоснабжения и водоотведения. В сообщении говорится, что хакеры заранее позиционировали себя в ИТ-среде, чтобы в случае кризиса или конфликта с США провести операции по выводу из строя многих секторов критической инфраструктуры.

В письме сообщается о формировании рабочей группы по кибербезопасности водного сектора для выявления уязвимых мест в водных системах США.

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Напомним,

На кранах китайского производства, работающих в американских портах, было обнаружено устройства связи с удаленным доступом, что вызвало обеспокоенность национальной безопасности в связи с потенциальным риском саботажа и шпионажа.

Также ранее УНН со ссылкой на Reuters сообщал, что Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь России на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.