Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  79357 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  114330 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  119587 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  121769 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123921 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  213479 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142543 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134489 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132571 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192002 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  213479 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  192091 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  334985 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  349453 просмотра

Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

Администрация Байдена предупредила губернаторов американских штатов, что враждебные иностранные государства осуществляют разрушительные кибератаки, направленные на критически важные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения по всей территории Соединенных Штатов, создавая риски перебоев в поставках чистой питьевой воды и накладывая значительные расходы.

Новости Мира •   •  19222 просмотра
Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

В оккупированном Геническе российские военные пытаются скрыть свою военную принадлежность, снимая знаки различия и переодеваясь в гражданскую одежду из-за страха перед растущим партизанским движением в городе.

Война •   •  20575 просмотра
На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

За первые два месяца 2024 года в Украине произошло 2 829 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 33 ДТП произошли с участием детей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Общество •   •  17014 просмотра
За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот

Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья

Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья.

Новости Бизнеса •   •  15326 просмотра
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья

Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

С 24 февраля 2022 года Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий без боеприпасов, несмотря на продолжающееся уничтожение Россией сел и тактику "мясных штурмов", и она ищет у союзников средства ПВО, боеприпасы, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия, чтобы противостоять российским силам.

Война •   •  18264 просмотра
Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

На границе Черниговской области уже несколько месяцев продолжаются фортификационные работы, создаются оборонительные рубежи и инженерные заграждения, которые значительно замедлят врага в случае попытки наступления.

Война •   •  21406 просмотра
Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Экономика •   •  5612 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Экономика •   •  2821 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев

В эстонском городе Силламяэ 11 муниципальных квартир были отремонтированы и сдаются в аренду украинским беженцам по доступной цене, при этом город покрывает часть арендной платы, а беженцы оплачивают коммунальные услуги.

Общество •   •  16722 просмотра
В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев

Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании

15-летний российский нефтяной танкер "Андромеда Стар" из теневого флота, собранного для транспортировки российской нефти, попал в аварию у берегов Дании 2 марта, что вызывает беспокойство относительно рисков, которые представляет теневой флот для европейских вод.

Новости Мира •   •  15261 просмотра
Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании