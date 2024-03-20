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Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена
Администрация Байдена предупредила губернаторов американских штатов, что враждебные иностранные государства осуществляют разрушительные кибератаки, направленные на критически важные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения по всей территории Соединенных Штатов, создавая риски перебоев в поставках чистой питьевой воды и накладывая значительные расходы.
На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"
В оккупированном Геническе российские военные пытаются скрыть свою военную принадлежность, снимая знаки различия и переодеваясь в гражданскую одежду из-за страха перед растущим партизанским движением в городе.
За первые два месяца 2024 года произошло 33 аварии по вине детей - Опендатабот
За первые два месяца 2024 года в Украине произошло 2 829 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 33 ДТП произошли с участием детей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья
Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья.
Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба
С 24 февраля 2022 года Украине удалось освободить 50% оккупированных территорий без боеприпасов, несмотря на продолжающееся уничтожение Россией сел и тактику "мясных штурмов", и она ищет у союзников средства ПВО, боеприпасы, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия, чтобы противостоять российским силам.
Укрепления на пограничье Черниговщины смогут значительно замедлить врага в случае попытки наступления - ОК "Север"
На границе Черниговской области уже несколько месяцев продолжаются фортификационные работы, создаются оборонительные рубежи и инженерные заграждения, которые значительно замедлят врага в случае попытки наступления.
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе
В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе
В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были выданы в рамках программы доступного жилья eHouse и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.
В Эстонии ремонтируют муниципальные квартиры для украинских беженцев
В эстонском городе Силламяэ 11 муниципальных квартир были отремонтированы и сдаются в аренду украинским беженцам по доступной цене, при этом город покрывает часть арендной платы, а беженцы оплачивают коммунальные услуги.
Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании
15-летний российский нефтяной танкер "Андромеда Стар" из теневого флота, собранного для транспортировки российской нефти, попал в аварию у берегов Дании 2 марта, что вызывает беспокойство относительно рисков, которые представляет теневой флот для европейских вод.