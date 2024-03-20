Украина без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба La Stampa, комментируя заявления о "бесполезной" передачи помощи, передает УНН.

Когда вы говорите, что победить россию невозможно и поэтому помощь нам бесполезна, посмотрите на затонувшие у наших берегов военные корабли и миллионы тонн товаров, вывезенных морем. Страна без боеприпасов сумела с 24 февраля 2022 года освободить 50% оккупированных территорий - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что ситуация на фронте остается напряженной.

Русские продолжают уничтожать целые села, используя превосходство в воздухе и управляемые бомбы. При этом они используют тактику, которую сами называют "мясной штурм", когда волны солдат отправляются на резню и немедленно заменяются - рассказал Кулеба.

Он напомнил, что Киеву, нужны ПВО, боеприпасы, беспилотники - "которые являются новыми героями этой войны" и ракеты большой дальности "чтобы уничтожить российскую логистику и командование на оккупированных территориях".

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина надеется с апреля иметь достаточно боеприпасов для военных, которые имеют недостаток снарядов, чтобы дать отпор российским войскам.

Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана. Высокопоставленный чешский чиновник сказал, что первые поставки ожидаются не позднее июня. Также Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее в этом месяце Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине заканчиваются боеприпасы в войне против России и что союзники делают недостаточно, чтобы помочь Киеву. Это произошло в тот момент, когда в Конгрессе США законопроект о дальнейшем оказании помощи Украине тормозит на фоне партийных дебатов.