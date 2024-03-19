Украина надеется с апреля обеспечить солдат достаточным количеством боевой амуниции

Украина надеется с апреля иметь достаточно боеприпасов для военных, которые имеют недостаток снарядов, чтобы дать отпор российским войскам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя чешскую инициативу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мы надеемся, что эта чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и с апреля мы будем иметь достаточно боеприпасов, чтобы сдерживать наш фронт - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во время визита в Люксембург.

Также по его словам, Украина рассчитывает на поставки ракет большой и средней дальности, чтобы сократить логистику россии на оккупированных территориях.

Это также принципиально важно, как и артиллерийские снаряды для нас - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана. Высокопоставленный чешский чиновник сказал, что первые поставки ожидаются не позднее июня. Также Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее в этом месяце Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине заканчиваются боеприпасы в войне против России и что союзники делают недостаточно, чтобы помочь Киеву. Это произошло в тот момент, когда в Конгрессе США законопроект о дальнейшем оказании помощи Украине тормозит на фоне партийных дебатов .