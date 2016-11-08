Водоснабжение восстановили в г.Печерин на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября, в 18.00 в г. Перечин Закарпатской области восстановили водоснабжение. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Напомним, что из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора без централизованного водоснабжения остались 5 тыс. 760 человек из 7 тыс. 200 человек общей численности населения г. Перечин .
Сегодня в течение дня велись активные работы по откачке и обеззараживанию воды. Пока восстановительные работы продолжались, подвоз воды для населения осуществляли два автомобиля коммунального предприятия.