Водоснабжение восстановили в г.Печерин на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября, в 18.00 в г. Перечин Закарпатской области восстановили водоснабжение. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.