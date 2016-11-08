Водопостачання відновили у Печерині на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні, 8 листопада, о 18.00 у м. Перечин Закарпатської області відновили водопостачання. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Нагадаємо, що через підтоплення восьми свердловин Перечинського водозабору без централізованого водопостачання залишилися 5 тис. 760 осіб з 7 тис. 200 осіб загальної кількості населення м. Перечин.
Сьогодні протягом дня велися активні роботи з відкачування та знезаражування води. Доки відновлювальні роботи тривали, підвіз води для населення здійснювали два автомобіля комунального підприємства.