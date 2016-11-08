Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Синоптики предупредили водителей о дождях, которые ожидаются завтра в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности в области.
Так, в столичном регионе 9 ноября в течение дня содержится ясно. Днем и вечером будет идти мелкий дождь.
Работники полиции обращают внимание участников дорожного движения на то, что ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения ДТП.