Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области

Так, в столичном регионе 9 ноября в течение дня содержится ясно. Днем и вечером будет идти мелкий дождь.

Работники полиции обращают внимание участников дорожного движения на то, что ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения ДТП.