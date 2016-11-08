Водіїв попередили про погіршення погодних умов на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Синоптики попередили водіїв про дощі, які очікуються завтра в Київській області. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління превентивної діяльності в області.
Так, у столичному регіоні 9 листопада упродовж дня утримується похмура погода. Удень і ввечері йтиме дрібний дощ.
Працівники поліції звертають увагу учасників дорожнього руху на те, що погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення ДТП.