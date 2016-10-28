Водителей предупредили об ухудшении погодных условий

По информации Гидрометцентра, 29 октября ночью в западных и северных областях умеренный, днем ​​в Украине небольшой дождь, в Карпатах и ​​местами на востоке с мокрым снегом.

В воскресенье, 30 октября, также пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Кроме того, ночью в эти дни температура местами достигнет минусовой отметки, поэтому на дорогах возможна гололедица.

При таких погодных условиях, участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными.