Водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Синоптики предупредили водителей о дождях и мокром снеге, которые ожидаются завтра в некоторых областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
По информации Гидрометцентра, 29 октября ночью в западных и северных областях умеренный, днем в Украине небольшой дождь, в Карпатах и местами на востоке с мокрым снегом.
В воскресенье, 30 октября, также пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Кроме того, ночью в эти дни температура местами достигнет минусовой отметки, поэтому на дорогах возможна гололедица.
При таких погодных условиях, участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными.